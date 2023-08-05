بركات: سيد عبدالحفيظ امتداد لعظماء الأهلي وبيبو يرتبط بذكريات جميلة مع الجمهور

علق محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، على رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي لصالح خالد بيبو.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية " سيد عبد الحفيظ واحد من أنجح مديري الكرة في تاريخ الأهلي، هو امتداد للعظماء أمثال كابتن ثابت البطل وكابتن طارق سليم، من أبرز مميزات سيد عبد الحفيظ السيطرة على غرفة خلع الملابس وهذا الأمر في غاية الأهمية".

وعن تولي خالد بيبو مهمة مدير الكرة بالنادي الأهلي علق بركات "مهمة شاقة جدًا منتظرة لخالد بيبو، ليس سهلًا أن تكون مدير كرة في فريق كبير وعظيم مثل الأهلي، بيبو اكتسب خبرات كبيرة من تواجده في قطاع الناشئين بالنادي لسنوات عديدة".

وأضاف: "أتوقع النجاح الكبير لبيبو ليكون امتداد لسيد عبد الحفيظ، ويرتبط بذكريات جميلة مع جمهور الأهلي".

واختتم: "الأهلي يرفع من شأن أولاده، تعيين بيبو في منصب مدير الكرة ووليد سليمان رئيس لقطاع الناشئين، كل هذا رد للجميل من الأهلي لأولاده".