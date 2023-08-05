موعد إقامة دوري السوبر الأفريقي

تنتظر جماهير النادي الأهلي، مشاركة فريقها في بطولة دوري السوبر الأفريقي التي ستقام لأول مرة بمشاركة ثمانية فرق.

وكشف اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، موعد دوري السوبر الأفريقي الذي بمشاركة كل من الأهلي، الوداد المغربي، والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وإنيمبا النيجيري، وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي.

وبحسب اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم فإن بطولة دوري السوبر الأفريقي سينطلق يوم 20 أكتوبر وينتهي 11 نوفمبر وستقام البطولة بنظام المجموعات وسيتم إجراء القرعة مطلع شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الأخيرة على حساب الوداد البيضاوي المغربي.