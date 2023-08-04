موقف طارق حامد من مباراة الهلال والاتحاد بالبطولة العربية

يفقد الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة بقيادة نونو سانتو خدمات الدولي المصري طارق حامد في مباراة الهلال المرتقبة في البطولة العربية.

وتعرض طارق حامد لإصابة قوية أمام الصفاقسي التونسي في دور المجموعات بالبطولة العربية، خضع بسببها لعملية جراحية في الوجه.

ويواجه الهلال نظيره اتحاد جدة مساء السبت في التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية ضمن مواجهات ربع نهائي البطولة العربية.

لا تتوقف غيابات اتحاد جدة أمام الهلال عند طارق حامد بل سيغيب قلب الدفاع عمر هوساوي بسبب الإصابة التي تعرض لها في أولى مواجهات النمور في البطولة أمام الترجي التونسي.

كما سيغيب عبد الله الجدعاني حارس الفريق بعد إجراء عملية جراحة الرباط الصليبي، كما لن يتمكن من الاعتماد على لاعبه البرازيلي الجديد فابينيو بسبب عدم قيده في قائمة الفريق الجداوي في البطولة العربية.

ويعود عبدالرزاق حمدالله إلى قافلة اتحاد جدة بعد التأكد من جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية.