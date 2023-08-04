حملات نظافة وتجميل للمناطق السياحية بـدهب

تنفذ الوحدة المحلية لمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، إجراءات عاجلة للاهتمام بنظافة وتجميل المناطق السياحية بها؛ نظرًا لما تشهده من إقبال سياحي خلال الموسم السياحي الصفي الجاري.

وأكد رئيس مدينة دهب، استخدام سيارات ومعدات جهاز التجميل والنظافة ومنها "سيارات الكنس الآلي، وشفط الأتربة، وقلابات رفع القمامة والمخلفات"؛ لتنظيف الممشى، والتنسيق مع أصحاب المحلات لغسل الأرضية، استكمالًا لخطة المحافظة الخاصة بالنظافة والتجميل، ورفع المخلفات.

وأن الجهاز التنفيذي بالمدينة يولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة إحداث نقلة نوعية في هذا الملف خاصة أن مدينة دهب تشهد إقبالًا شديدًا من السياحة الخارجية والداخلية، وبلغت نسبة الإشغالات السياحية بها نحو 97%.

وتم وضع خطة لشن حملات دورية للنظافة، وتنفيذ برنامج يومي لتقسيم العمل إلى ورديات ونوبتجيات على مدار الـ24 ساعة، وتقسيم المناطق والشوارع لعدم إعاقة حركة المرور والسير مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي يجري رفع القمامة منها؛ لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها كمدينة سياحية عالمية.