قطع التيار الكهربائي عن منطقة" البلوهول "بمدينة دهب

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بجنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت بمنطقة طريق البلوهول.

وأشار البيان أن شركة الكهرباء أخطرت الوحدة المحلية بإجراء الصيانة الدورية المبرمجة لعدد من المحولات الكهربائية بمنطقة البلوهول مما سيؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة طريق البلوهول لمدة 3 ساعات ونصف، اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا.

وناشدت الوحدة المحلية، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال هذه الفترة، لحين استقرار التيار الكهربي بفترة كافية.