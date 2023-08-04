حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة

اندلع حريق غابة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسبانيا على الحدود مع فرنسا ويمتد بشكل سريع، اليوم الجمعة، بسبب الرياح العاتية، ما أدى إلى عزل قرية ومنطقة تخييم في هذه المنطقة السياحية.

وقال حراس الغابات التابعون للحكومة الكتالونية عبر منصة إكس إن المنطقة المتضررة من الحريق امتدت لتشمل أكثر من 150 هكتارا عند الساعة 7:25 مساء بالتوقيت المحلي (5:25 بتوقيت جرينتش) مقابل 50 هكتارا قبل ساعة من ذلك.

وقالت الحماية المدنية إنه بسبب الحريق في بورتبو وهي بلدة اسبانية على الحدود مع فرنسا، أمر رجال الإطفاء الكتالونيون بعزل بلدية كوليرا ومنطقة لا روفيلادا ومخيم سان ميكيل.

ويقطن قرية كوليرا 500 شخص. وتشهد تدفقا كل صيف لسياح يأتون للاستجمام عند الشواطىء الإسبانية.خسبا

ويتسع موقع التخييم في سان ميكيل ل 720 شخصا، بحسب موقع للحكومة الكتالونية.

وتم إغلاق الطريق المؤدية إلى بورتبو على الحدود مع فرنسا بسبب الحريق.

وقال رجال الإطفاء في كتالونيا إنه تم حشد عشرات من وحدات الإطفاء بما في ذلك عدة وحدات جوية.

وتشارك أيضا عشر سيارات إطفاء من بيرينيه أورينتاليس الفرنسية المجاورة في العملية.

من جانبه، أوضح متحدث باسم رجال الإطفاء الفرنسيين إنه تم إرسال طائرة فرنسية قاذفة للمياه لكنها لم تتمكن من تنفيذ مهمتها بسبب الرياح العاتية.

وأضاف حتى الآن، الحريق محصور في الأراضي الإسبانية.