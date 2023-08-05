شرب كميات كبيرة من المياه ينهي حياة مواطنة.. أعرف السبب

تناولت مواطنة أمريكية شعرت بالعطش، كميات كبيرة من المياه، ووصلت الكمية التي شربتها إلى أكثر من 2 لتر من المياه وكان خلال 20 دقيقة فقط.

شرب المياه سبب وفاة مواطنة

وكان شرب كميات كبيرة من المياه من قبل الفتاة الأمريكية، أثناء قضاء إجازة مع أسرتها، حيث إنها شربت 20 لتر وهي الكمية التي من المفترض أن يتناولها الشخص على مدار يوما كاملا، وشعرت بالإعياء بعد شرب المياه، وبعدها فقدت الوعي وتوفيت.

وشخص الأطباء حالتها بأنها تعاني من تورم في المخ، وتوفيت بسبب إصابتها بـ"سمية المياه"، وهي حالة ناتجة عن شرب كميات كبيرة من الماء، فالمياه يمكن أن تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

ما هو التسمم المائي؟

ويحدث التسمم المائي عندما يتم إدخال كميات كبيرة من الماء إلى الجسم بشكل يصعب على الكليتين تصريف الماء الزائد في الوقت المناسب من الجسم، وتستطيع الكلى أن تخلص الجسم من كمية محددة من الماء يوميًا، ولكنها لا تستطيع التعامل مع تصريف كمية أكبر من ما يقارب 0.8 - 1 لتر من الماء كل ساعة.

ولذلك لا يجب شرب كميات كبير من المياه تزيد عن لتر واحد خلال الساعة الواحد، حيث إن هناك عدد من الاطعمة والنباتات التي تقدم المياه والسوائل إلى الجسم.