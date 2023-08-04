عاجل
تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في جامعة العلمين الدولية حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أشرف عبدالباقي يصدر فرمانًا لأبطال مسرح مصر.. الكلام في السياسة خط أحمر

أشرف عبدالباقي
أشرف عبدالباقي

قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه يقدر المجهود الكبير الذى تبذله السيدات خاصة العاملات، منتقدًا ظهور تريندات تستغل النساء في الفترة الأخيرة، وبرامج تركز على النساء فقط.

وفيما يتعلق بتجاربه المسرحية، صرح عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه سعيد بتجربته في مسرح مصر والتي بدأت بفكرة يعترض عليها الجميع في البداية.

txt

أشرف عبدالباقي ضيفًا على شيرين سليمان في "سبوت لايت"

 ونوه إلى أنه حث الشباب الممثلين على الامتناع عن التحدث عن السياسة والجنس والدين على خشبة المسرح، وأن مسرح مصر أصبح له الكثير من الشبيه، لذلك اتجهوا إلى اللوكاندة، مضيفًا أنه يحترم أي شخص ينتقد مسرح مصر وأن كل مشاهد لها ذوق فني وطابع محدد، وأن المسرح يحتاج إلى الارتجال ولكنه يعتبر أمر صعب في بعض الروايات.

وعلق أشرف عبد الباقي: لما زرت العريش اكتشفت أن أهلها كانوا محرومين من المسرح المحترف، والعرض كان يومين فقط ودي كانت أول مرة أزور العريش من سنوات طويلة، ومن أول ما وصلت العريش كل الناس هناك بتسألني "كلت اللصيمة؟".

مواد متعلقة

محمد رمضان: عمري ما شوفت قهوة باسم فنان بعد العندليب وكوكب الشرق

أهم أخبار التوك شو اليوم| بكاء محمد صبحي واعتزال فنان كبير.. حقيقة التعويم ومرض غامض بقنا

بدرية طلبة تفضح سر فنان شهير: بيكرهني وبيقطع رزقي وانتصار تُعلق بجرأة (تفاصيل)

إساءة نضال الأحمدية للسوريين تشعل النيران.. فنان شهير يصفها بالمعتوهة وسوري يقصف جبهتها

أحمد جوهر فنان الأعمال التراثية.. أسرار المبدع الكويتي الراحل

غادة والي ترد على اتهامات سرقة أعمال فنان روسي

موعد حفل فنان العرب محمد عبده في الأردن