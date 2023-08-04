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السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية لكرة اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، التي أجريت اليوم الجمعة، عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الثانية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية لكرة اليد، في الفترة  من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023.

ووقع الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من  الهدى السعودي مستضيف البطولة، العربي الكويتي، وفاق عين التوته الجزائري، الشعله اليمني وتعد البطولة العربية للأندية مؤهلة  لبطولة السوبر جلوب 2023 بالسعودية.

يذكر أن الزمالك خسر نهائي البطولة العربية للأندية في النسخة الماضية أمام الترجي التونسي.