الزمالك في مجموعة نارية بالبطولة العربية لكرة اليد

أسفرت قرعة البطولة العربية للأندية لكرة اليد، التي أجريت اليوم الجمعة، عن وقوع نادي الزمالك في المجموعة الثانية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات البطولة العربية لكرة اليد، في الفترة من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023.

ووقع الزمالك في المجموعة الثانية التي تضم كل من الهدى السعودي مستضيف البطولة، العربي الكويتي، وفاق عين التوته الجزائري، الشعله اليمني وتعد البطولة العربية للأندية مؤهلة لبطولة السوبر جلوب 2023 بالسعودية.

يذكر أن الزمالك خسر نهائي البطولة العربية للأندية في النسخة الماضية أمام الترجي التونسي.