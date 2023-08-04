استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية برقة شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب إن الشاب قصي جمال معطان (19 عاما) استشهد برصاص مستوطنين في قرية برقة.

وظهر اليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاط وبالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية.

وصباح اليوم، استشهد الشاب محمود أبو سعن (18 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، اليوم الجمعة، عن زيادة كبيرة في هجمات المُستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين ومُمتلكاتهم، برصد نحو 600 حادثة منذ بداية 2023.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي الفلسطينية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.