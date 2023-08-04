ليزو متهمة بـ «التحرش والتنمر».. الوجه الأخر للرابر الأمريكية واعترافات صادمة

أثارت المطربة الأمريكية ليزو حالة من الجدل، خلال الأيام الاخيرة بعد أن تفاجئت ثلاثة دعاوى قضاية رفعت ضدها من قبل ثلاثة راقصات سابقات في فرقتها، تتهمها بإهانتهم بسبب زيادة وزنهم والتحرش بهم، والأمر الذي جعل الجماهير في حالة صدمة خاصة أن الفنانة عرفت بمناداتها لعدم الإساءة لأصحاب الوزن الزائد ولكالما ردت على انتقادات مظهرها.

ليزو

الوجه الأخر للمطربة ليزو

قام ثلاثة راقصات اسمائهن أريانا ديفس وكريستال ويليامز ونويل رودريجيز، برفع دعوى قضائية ضد ليزو، زعموا فيها بأنهم واجهوا مضايقات جنسية، دينية وعرقية وتمييز بسبب الإعاقة والإهانة وغير ذلك من الادعاءات.

ورُفعت الدعوى على ليزو وشركة الإنتاج الخاصة بها Big Grrrl Big Touring، بالإضافة إلى شيرلين كويجلي وهي قائدة فرقة ليزو للرقص.

ليزو

وأدلت النساء الثلاثة بأقوالهن وأوضحن الأسباب التي دفعت بهن للبقاء مع ليزو وهي بأنهن لا يردن أن يخسرن عملهن.

وطالبن الثلاثة سيدات المحكمة بتعويضات عن الأضرار بما في ذلك الأجور التي لم يتم دفعها بعد، خسارة الأرباح، التعويضات المؤجلة وفوائد التوظيف والاضطراب العاطفي والنفقات الطبية وأتعاب المحاماة.

ليزو

ليزو تخرج عن صمتها وتدافع عن نفسها

خرجت مطربة الراب ليزو عن صمتها ودافعت عن نفسها بقوة، حيث نشرت منشور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وحاولت أن تضع حدًا لتلك المزاعم قائلة :" كانت الأيام القليلة الماضية صعبة جداً ومحبطة للآمال بشكل كبير".

وأضافت ليزو :" لقد تم التشكيك في أخلاقيات العمل والأخلاق والاحترام. تم انتقاد شخصيتي. لقد اخترت عادةً ألا أرد على الادعاءات الكاذبة، ولكن هذه المرة لا تُصدق وتبدو سيئة للغاية ولا يمكن معالجتها"، ذكرت ليزو في البيان الذي شاركته".

ليزو

وحاولت ليزو أن تتنصل من المسؤولية ومن التهم التي وجهت لها من قبل الراقصات الثلاثة، وكتبت : "القصص المثيرة للجدل جاءت من موظفين سابقين وقد اعترفوا علناً بأن سلوكهم في الجولة لم يكن لائقاً ولا احترافياً".

وتابعت حديثها "ليس في نيتي أبداً أن أجعل أي شخص يشعر بعدم الارتياح أو أنه غير مقدر باعتباره جزءاً مهماً في الفريق"، ليزو لا تريد أن ينظر إليها الناس على أنها الضحية ولكن أنا أيضاً لست الشريرة التي صورني هي الناس والاعلام في الأيام القليلة الماضية".