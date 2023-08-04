وزير الخارجية اليوناني: نحتاج إلى بدء حوار سياسي مع تركيا

قال وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، اليوم الجمعة، إن مصر أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لبلاده، مؤكدًا أن البلدين يلعبان دورًا مهمًا في استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف وزير خارجية اليونان، أن القاهرة وأثينا يشتركان في الكثير من القيم والتاريخ، وهو ما يدعم التعاون الثنائي بين البلدين.

وفيما يخص ملف الغاز، أوضح وزير خارجية اليونان أن مجال الطاقة من أهم المجالات التي تشهد تعاونًا وثيقًا مع مصر، مبينًا أن هناك مبادرات مشتركة في هذا الشأن، إضافة إلى تنفيذ شراكات تجارية واقتصادية، وقال نرحب برواد الأعمال المصريين.

وأكد وزير خارجية اليونان أن تعزيز التعاون المشترك أفضى إلى توقيع اتفاقيات مع مصر لتسهيل قدوم العمالة المصرية إلى بلاده.

وأوضح وزير الخارجية اليوناني أن منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات، لذلك تقدر بلاده كل الجهود المصرية الرامية إلى حل أزمات المنطقة، ومن أبرزها دور القاهرة في دعم القضية الفلسطينية، ودورها في استضافة اللاجئين من جراء الحرب في السودان.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، قال وزير الخارجية اليوناني، إنه لا يوجد أي مبرر للغزو الروسي لأوكرانيا، قائلا إن موسكو انتهكت القانون الدولي.. ويجب إنهاء هذه الحرب فورًا.

وتابع: لقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 في أزمة غذاء عالمية، ولذلك فقد اتخذنا موقفًا صارما تجاه روسيا لفرض السلام وتنفيذ مبادئ القانون الدولي.

ودعا وزير الخارجية اليوناني إلى ضرورة التضامن مع أوكرانيا وتوفير المساعدات الإنسانية لها ولشعبها، وفرض عقوبات على روسيا، وقال إن اليونان تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية ولكن في إطار العمل مع حلف الناتو.

وحول التوترات اليونانية التركية، كشف وزير الخارجية اليوناني، أن هناك هدوءا يسود العلاقات مع تركيا مؤخرا، موضحًا أن البلدين لديهما إرادة سياسية مشتركة للعمل معًا.

وقال: اليونان تطالب بتطبيق سيادة القانون الدولي، وكل خلافاتنا مع تركيا يمكن حلها عن طريق محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتابع: قمة الناتو الأخيرة شهدت مباحثات يونانية تركية، والبلدين قررا اتخاذ خطوات إضافية لتحسين العلاقات، فعلى تركيا اتخاذ عدة خطوات للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن هناك قضايا شائكة يجب على تركيا حلها ومنها قضية قبرص، مجددًا التأكيد على أن أثينا لا تضع أي شروط لتحسين العلاقات مع أنقرة.

واستكمل: نحتاج إلى الهدوء وعدم استخدام لغة عدائية، والذهاب لحوار سياسي مع تركيا، وكذا احترام الخطوط الحمراء، لأننا لن نقبل بتجاوزها، ولن نقبل أيضًا بالتفاوض مع تركيا على حقوقنا في المناطق البحرية.

واختتم وزير الخارجية اليوناني حديثه بأن اليونان عانت كثيرًا من أزمة التغير المناخي، موجها الشكر لمصر على المساعدة في مواجهة حرائق الغابات الأخيرة في بلاده.

وقال إن اليونان تعاني كل عام من اندلاع حرائق الغابات جراء التغيرات المناخية.

وتابع: ما نحتاج للقيام به أن نتعاون مع بعضنا البعض.. الاتحاد الأوروبي أطلق أداة مهمة للغاية وهي آلية الحماية، بمعنى أن أي دولة تعاني من حرائق الغابات يمكن أن تتقدم عبر هذه الآلية ليتم إرسال المعدات لإطفاء الحرائق في هذه الدولة المتضررة.

ويحذر خبراء من تداعيات ذلك على المحاصيل الزراعية التي تتأثر بفعل موجات الحر القياسية من جهة، والفيضانات والسيول من جهة أخرى.