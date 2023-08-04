أمريكا وإثيوبيا تبحثان الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في تيجراي

بحث وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في شمال إثيوبيا، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة.

واعترف بلينكن بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية للعمل من أجل تقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية في منطقة تيجراي وكذلك في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين- وفق بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقف الأعمال العدائية

وشدد الوزير على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق وقف الأعمال العدائية بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية ونزع السلاح للقوات في تيجراي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق التابعة للاتحاد الأفريقي.

من ناحية أخرى، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، روسيا باستخدام طرق التجارة في البحر الأسود كـ"ابتزاز"، وذلك خلال حديثه في مجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزير الخارجية عن امتعاضه من انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، لكنه لم يذكر أن الغرب لا يفي بالتزاماته تجاه موسكو، كما كرر بلينكن الفرضية القائلة بأن العقوبات الغربية لا تنطبق على الأغذية والأسمدة الروسية.

وقال بلينكن: "نحن ممتنون لتركيا والآخرين لعملهم لاستعادة صفقة الحبوب. يجب على كل عضو في هذا المجلس وكل عضو في الأمم المتحدة أن يقول لموسكو: كفى، توقفوا عن استخدام البحر الأسود كابتزاز".

يُذكر أن صفقة الحبوب توقفت في 18 يوليو، بعد أن أخطرت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بنيتها وقف العمل بها.