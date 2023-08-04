أنهى حياته بحبة الغلة.. العثور على جثمان شخص بالطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لغز العثور على جثة شخص داخل شقته بمنطقة الطالبية في ظروف غامضة، وتبين أنه أقدم على الانتحار بتناوله حبة الغلة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

انتحر بحبة الغلة ..العثور على جثة شخص بالطالبية

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، إخطارًا من قسم شرطة الطالبية ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته فى ظروف غامضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص لا يوجد بها إصابات ظاهرية وعدم وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين انه أقدم على الانتحار بتناوله حبة الغلة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بسبب خلاف علي كوب شاي ..انتحار شاب في الغربية

كما أقدم شاب ثلاثيني من عمره ، علي انهاء حياته باستخدام أداة حادة إثر مروره بأزمة نفسية حادث ، عقب اشتراكه في مشاجرة مع آخرين إثر خلافات علي حساب كوب شاي أثناء جلوسهم علي كافيه بقرية كفر العزيزية بنطاق مركز سمنود.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وصول المدعو "م.ن"24 سنة عامل مصاب بقطع في شريان أطرافه جراء استخدام سلاح أبيض حال جلوسه مع زملاءه باحدي المقاهي بنطاق قرية كفر العزيزية بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجراها ضباط مباحث مركز سمنود، بأن الشاب أنهي حياته بيده باستخدام أداة حادة عقب مشاركته في مشاجرة مع زملاءئه .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.