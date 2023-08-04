المصري يضم سمير فكري من الداخلية

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده بشكل رسمي مع سمير فكري لاعب الداخلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم المصري الصفقة بعد منافسة مع بيراميدز وفيوتشر لكن رغبة اللاعب حسم وجهته.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" فيديو تقديمي لللاعب بعنوان: "سمير فكري مصراوي".

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأهله إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بعد تحقيقه فوز مثير على نظيره المصري البورسعيدي بثنائية لهدف، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب دور الثمانية من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره إنبي في نصف نهائي المسابقة.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - خالد عبدالفتاح - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو.

بينما مثل فريق المصري:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي – محمد دبش – عمرو موسى – عمرو السعداوي.

الوسط: إيزي إيميكا – إسلام عطية - حسين السيد - حسن علي - إلياس الجلاسي.

الهجوم: مروان حمدي.