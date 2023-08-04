أمريكا تحت تهديد الهجوم السيبراني (بنية تحتية ومشتفيات وبيانات المواطنين)

تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية، لهجوم سيبراني خلال الساعات الأخيرة، وكان له تأثير كبير جدًا على عمل عدد من المنشآت الحيوية داخل أمريكا، وجاء الهجوم السيبراني على الحواسيب في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بعدة ولايات أمريكية.

الهجوم السيراني يضرب أمريكا

وتسبب الهجوم السيبراني والذي استهدف عدد من المنشآت الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية في إجبار بعض غرف الطوارئ على الإغلاق وحول مسار سيارات إسعاف، كما أنه أدى إلى تعطيل المنشآت التي تديرها شركة "بروسبكت ميديكال هولدينغز"، ومقرها في كاليفورنيا، التي تشرف فيها على مستشفيات، كما أنه تسبب في إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفيات مانشستر وروكفيل العامة في ولاية كونيتيكت.

وكانت كشفت وكالات استخبارات غربية وشركة مايكروسوفت عن هجوم سيبراني واسع النطاق استهدف بنى تحتية "حيوية" في الولايات المتحدة الأمريكية، واتهمت ما وصفتها بـ "جهة فاعلة سيبرانية" مدعومة من بكين بالوقوف وراءه.

وكشفت سلطات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، عن رصدها مجموعة من الأنشطة مرتبطة بـ"جهة فاعلة سيبرانية.

وتعرض البيانات الشخصية لملايين الأشخاص في ولايتي لويزيانا وأوريغون للاختراق في الهجوم السيبراني واسع النطاق الذي استهدف الأجهزة الحكومية شهر مايو الماضي، وقالت السلطات إن الاختراق أثر على 3.5 مليون مواطن من ولاية أوريغون يحملون رخص قيادة أو بطاقات هوية، وأي شخص لديه تلك الوثائق في لويزيانا.