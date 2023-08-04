الأحد.. مياه الشرب بسوهاج تعمل أونلاين لترشيد استهلاك طاقتها الكهربائية

تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن العمل يوم الأحد الموافق 6 اغسطس 2023م، بنظام الاونلاين صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه يقوم كل قطاع بديوان عام الشركة بتشكيل غرفة عمليات داخل مقر واحد فقط لمتابعة كافة الاعمال مع العاملين الذين يقومون باعمالهم اونلاين مع غلق مصادر الكهرباء والاعتماد على الاضاءة الطبيعية كما تغلق كافة المقرات الادارية بجميع الافرع يومى السبت والاحد 5 و 6 أغسطس الجارى ويقوم رئيس الفرع ومعاونيه بالعمل من داخل المحطات السطحية.

واكد رئيس مياه سوهاج ان جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى والخط الساخن 125 والورش والتامين الفنى والحملات الميكانيكية وافراد الامن والمحصلين وجميع ممثلى الشئون التجارية يعملون طوال ايام الاسبوع وان مراكز خدمة العملاء تغلق يوم السبت وتعمل يوم الاحد الموافق 6 اغسطس الجارى بكامل طاقتها لاستقبال كافة طلبات العملاء.

واشار المهندس اشرف على عبد الرحمن مستشار الشركة لشئون الدعم الفنى انه تم اطلاق حزمة من الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والتى تتمثل فى الاقتصاد فى الإضاءة والاعتماد على الاضاءة الطبيعية اوقات النهار واستخدام اللمبات الموفرة للطاقة وذلك داخل المبانى الادارية وضبط درجة حرارة اجهزة التكييف عند درجة حرارة 25 درجة مئوية مع عدم تشغيل اللوحات التعريفية للمحطات والمبانى الادارية ومنع ترك اى لمبات او اجهزة كهربائية بعد انتهاء العمل وتطبيق تعليمات التشغيل الامثل لوحدات الرفع والاقتصاد فى تشغيل وحدات الغسيل ومراعاة تطبيق خطط وبرامج الصيانة المختلفة والتاكد من عمل لوحات تحسين معامل القدرة بجميع المحطات لترشيد الطاقة بعنابر التشغيل المختلفة مع تشكيل لجان للمرور على جميع مواقع الشركة للتاكد من تطبيق جميع تعليمات ترشيد الطاقة