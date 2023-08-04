واشنطن وبكين تفتحان قنوات جديدة للاتصال.. صحيفة بريطانية تُوضح

فتحت "الولايات المتحدة والصين"، قنوات جديدة للاتصال في أول دليل على التقدم بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لبكين، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادرها، مساء اليوم الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة للصحيفة إن واشنطن وبكين ستشكلان فريقي عمل للتركيز على قضايا منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشؤون الملاحة.

وأضافت المصادر أنه قد يتم تشكيل فريق ثالث لبحث قضايا أوسع.

وأشار مصدر إلى أن الجانبين يدرسان أيضا إمكانية عقد سلسة من اللقاءات لبحث القضايا المعقدة وتحديد الأهداف، مضيفا أن الحديث لا يدور عن استئناف الصيغ القديمة للحوار، إذ أنها كانت مركزة أكثر على العملية وليس على النتيجة.

يُذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زار بكين في يونيو الماضي. وفي يوليو، زارت الصين وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، جون كيري.

ومن المتوقع أن تقوم وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، بزيارة للصين هذا الصيف.

حالة تأهب قصوى

من ناحية أخرى، وضعت الصين السبت جزءا من البلاد في حالة تأهب قصوى بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار دوكسوري الطرف الآخر من البلاد.

وقالت وكالة "شينخوا" إن أمطارا غزيرة هطلت في المناطق الواقعة شمالي الصين من بينها بكين وخبي وشاندونغ نتيجة لإعصار "دوكسوري"، الإعصار الخامس خلال هذا العام.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بكين ظهر يوم السبت أن العاصمة ستشهد سقوطا غزيرا للأمطار بداية من ليلة السبت وحتى يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه تم إصدار إنذار باللون البرتقالي في مواجهة العواصف المطيرة في أنحاء المدينة.