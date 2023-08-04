حملات لإزالة المخالفات وتنظيف الممشى السياحي بدهب

أطلقت مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حملة لتنظيف وتجميل الممشى السياحي، بالتعاون مع بعض الشباب المتطوعين، بهدف تنظيف وتلميع أرضيات وأرصفة الممشى، خاصة أنه يشهد إقبالا سياحيا خلال الموسم الصيفي الحالي.

و اشار رئيس مدينة دهب، إنه جرى استخدام سيارات ومعدات جهاز التجميل والنظافة ومنها سيارات الكنس الآلي، وشفط الأتربة، وقلابات رفع القمامة والمخلفات، لتنظيف الممشى، والتنسيق مع أصحاب المحلات لغسل الأرضية.

وذلك استكمالًا لخطة المحافظة للنظافة والتجميل. رفع المخلفات من الممشى السياحي.

خاصة أن مدينة دهب تشهد إقبالًا شديدًا من السياحة الخارجية والداخلية، وبلغت نسبة الإشغالات السياحية بها نحو 100%، لذا يجري رفع المخلفات من الشوارع بشكل عام، والمناطق السياحية بشكل خاص أولا بأول وعلى مدار 24 ساعة، لتظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.