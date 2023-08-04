عاجل
تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في جامعة العلمين الدولية حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملات لإزالة المخالفات وتنظيف الممشى السياحي بدهب

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء، حملة لتنظيف وتجميل الممشى السياحي، بالتعاون مع بعض الشباب المتطوعين، بهدف تنظيف وتلميع أرضيات وأرصفة الممشى، خاصة أنه يشهد إقبالا سياحيا خلال الموسم الصيفي الحالي.

و اشار رئيس مدينة دهب، إنه جرى استخدام سيارات ومعدات جهاز التجميل والنظافة ومنها سيارات الكنس الآلي، وشفط الأتربة، وقلابات رفع القمامة والمخلفات، لتنظيف الممشى، والتنسيق مع أصحاب المحلات لغسل الأرضية.

 

 وذلك استكمالًا لخطة المحافظة للنظافة والتجميل. رفع المخلفات من الممشى السياحي.

 

 خاصة أن مدينة دهب تشهد إقبالًا شديدًا من السياحة الخارجية والداخلية، وبلغت نسبة الإشغالات السياحية بها نحو 100%، لذا يجري رفع المخلفات من الشوارع بشكل عام، والمناطق السياحية بشكل خاص أولا بأول وعلى مدار 24 ساعة، لتظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها.