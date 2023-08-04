قافلة دعوية بجنوب سيناء لرفع الوعي الديني للمواطنين

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر الشريف، وتحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الأوقاف.

كما إن القافلة تضم 10 علماء، بواقع 5 علماء من الأزهر الشريف، و5 علماء من وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "الحمد في القرآن والسنة" .

وذلك من خلال عقد ندوات دينية ودعوية بالمساجد ومراكز الشباب بالمدينة والقرى التابعة لها، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأن هذه القافلة تستهدف رفع الوعى الديني والمجتمعي، ونشر الفكر الديني الوسطي المستنير، و مجابهة الأفكار المتطرفة والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين علماء الأزهر والمواطنين على أرض الواقع.

وذلك وفقًا المنهج الوسطى الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، لمحاربة الفكر المتطرف وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الانتماء الوطني والجوانب الإيمانية والأخلاقية