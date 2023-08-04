موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدرع الخيرية

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الموقعة النارية التي ستجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية التي سترفع الستار عن بدء منافسات الموسم الكروي الجديد.

مانشستر سيتي يشارك بصفته بطل الثنائية المحلية بينما يشارك أرسنال كونه وصيف الدوري الإنجليزي.

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، مساء الأحد المقبل، الموافق 6 أغسطس الجاري، في تمام السادسة مساءً، على ملعب ويمبلي، ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري ومباشر بصفتها الناقل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت.

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين.

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، كيفيور، تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هافيرتز، نيكتياه، مارتينيلي.