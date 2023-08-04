عاجل
تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في جامعة العلمين الدولية حريق على الحدود بين إسبانيا وفرنسا يمتد بسرعة
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدرع الخيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة الموقعة النارية التي ستجمع بين أرسنال ومانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية التي سترفع الستار عن بدء منافسات الموسم الكروي الجديد.

مانشستر سيتي يشارك بصفته بطل الثنائية المحلية بينما يشارك أرسنال كونه وصيف الدوري الإنجليزي.

تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وآرسنال، مساء الأحد المقبل، الموافق 6 أغسطس الجاري، في تمام السادسة مساءً، على ملعب ويمبلي، ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري ومباشر بصفتها الناقل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، لابورت.

خط الوسط: رودري، بيرناردو، فودين.

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند.

تشكيل آرسنال المتوقع

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: تومياسو، ساليبا، كيفيور، تيمبر.

خط الوسط: توماس بارتي، سميث رو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: هافيرتز، نيكتياه، مارتينيلي.