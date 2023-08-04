استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات بالغردقة

أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينةالغردقة على استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة وجودة الأغذية إذ قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحملة للتفتيش على 18 محلا فى نطاق حى جنوب الغردقة عبارة عن مطاعم، كافيهات، سوبر ماكت، محل لبيع الخضار والفاكهة، مخابز، ومحلات لبيع كماليات سيارات وفلاتر وادوات منزلية وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمى.

واسفرت الحملة عن عمل عدد 15 محضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، 15 محضر لعدم وجود شهادة صحية، 9 محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، وعدد من الاانذرات لعدم استيفاء اشتراطات الأمن الصناعى والسلامة المهنية وأعدام عدد 10 كيلو خضار، 10 كيلو لانشون وجبن

كماقامت الحملة بالتنبيه على المحلات التى تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح اشغال التوجه لحى جنوب الغرقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافى جميع الملاحظات

نفذت الحملة التفتيشية بكلا من عضو من الطب البيطرى والصحة والتموين و الأمن الصناعى والبيئة جنوب تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى إلتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة

الحملة

الحملة