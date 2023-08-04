الصين تُنفذ حُكم الإعدام بحق كوري جنوبي أُدين في قضية مُخدرات

نفذت السُلطات القضائية في "الصين"، حُكم الإعدام بحق شخص كوري جنوبي، بعد إدانته بجريمة مُخدرات، حسبما أفاد مسؤول بوزارة الخارجية في سيئول، مساء اليوم الجمعة.

وعبّر المسؤول عن "أسفه" إزاء الإعدام الذي تم في مدينة فوانغتشو، بمقاطعة كوانغ دونع، على الرغم من دعوات سيئول المتكررة لتخفيف الحكم.

وقال المسؤول إن الصين أبلغت كوريا الجنوبية بالإعدام مقدما عبر القنوات الدبلوماسية.

وتم القبض على المدان في الصين في عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، حيث حكمت عليه محكمة إقليمية بالإعدام في عام 2019، وتم تثبيت الحكم في المحكمة العليا في نوفمبر 2020، وفقا للمسؤول.

وكان المدان يحوز، عند القبض عليه، 5 كيلوغرامات من الميتامفيتامين، حيث يمكن أن يواجه المتلبسون بتهريب أو بيع أو نقل أو إنتاج أكثر من كيلوغرام واحد من الأفيون، أو أكثر من 50 غراما من الميتامفيتامين أو الهيرويين، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، أو السجن لمدة 15 عاما على الأقل.

وقال المسؤول إن حكومة كوريا الجنوبية طلبت من بكين إعادة النظر في الحكم، أو تأخير التنفيذ عدة مرات، لكن دون جدوى.

حالة تأهب قصوى

من ناحية أخرى، وضعت الصين السبت جزءا من البلاد في حالة تأهب قصوى بما في ذلك العاصمة بكين، مع توقع هطول أمطار غزيرة فيما يكتسح الإعصار دوكسوري الطرف الآخر من البلاد.

وقالت وكالة "شينخوا" إن أمطارا غزيرة هطلت في المناطق الواقعة شمالي الصين من بينها بكين وخبي وشاندونغ نتيجة لإعصار "دوكسوري"، الإعصار الخامس خلال هذا العام.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بكين ظهر يوم السبت أن العاصمة ستشهد سقوطا غزيرا للأمطار بداية من ليلة السبت وحتى يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنه تم إصدار إنذار باللون البرتقالي في مواجهة العواصف المطيرة في أنحاء المدينة.