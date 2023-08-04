اقرأ غدا بالوفد.. البنوك تدرس طرح أوعية ادخارية وشهادات جديدة بعائد مرتفع

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها:"البنوك تدرس طرح أوعية ادخارية وشهادات جديدة بعائد مرتفع".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

"المركزي" يرفع الفائدة 100 نقطة لمواجهة ضغوط التضخم المستقبلية

إقالة سيد عبدالحفيظ

د.وجدي زين الدين يكتب: الخطر قائم.. والأطماع مستمرة فوتوا الفرصة

انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات إمكانية تعديل الرغبات لأكثر من مرة خلال التسجيل

كوبري عبود شاهد عيان على عذاب المواطنين

حرب أهلية جديدة في إثيوبيا: فرض حالة الطوارئ في أمهرة ووقف الرحلات الجوية الداخلية

إحالة طبيب الساحل القاتل إلى الجنايات

شواطئ الإسكندرية تبتلع 4 شباب

الجيش السوداني يقصف مواقع "حميدتي" بالخرطوم وأم درمان

براءة "ترامب" من اتهامات تغيير نتائج الانتخابات الأمريكية