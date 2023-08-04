بعثة الزمالك تغادر فندق الإقامة بالطائف

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فندق الإقامة بمدينة الطائف بعد انتهاء مهمة الفريق في البطولة العربية.

وكان الزمالك فد خرج من البطولة العربية للأندية بعد التعادل مع النصر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.

وشهدت المجموعة الرابعة تأهل الرجاء المغربي كممثل عن أفريقيا في ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وجاء في المركز الثاني الوحدة الإماراتي بفارق ثلاث نقاط.

تصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويحل خلفه الشرطة العراقي برصيد أربع نقاط، وفي المجموعة الثانية حسم السد القطري المركز الأول برصيد 7 نقاط وجاء الهلال في الوصافة بأربع نقاط.