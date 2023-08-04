موسيماني في فندق إقامة الزمالك بالبطولة العربية

تواجد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي في فندق إقامة نادي الزمالك بمدينة الطائف التي تستضيف البطولة العربية للأندية.

وقاد موسيماني الوحدة الاماراتي إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية بعدما صعد كوصيف المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف الرجاء البيضاوي المغربي المتصدر بالعلامة الكاملة.

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وتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية للأندية أربع أندية من السعودية هم اتحاد جدة والهلال والنصر والشباب، بجانب الرجاء البيضاوي المغربي والشرطة العراقي والوحدة الإماراتي والسد القطري.

وشهدت المجموعة الرابعة تأهل الرجاء المغربي كممثل عن أفريقيا في ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وجاء في المركز الثاني الوحدة الإماراتي بفارق ثلاث نقاط.

تصدر اتحاد جدة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط ويحل خلفه الشرطة العراقي برصيد أربع نقاط، وفي المجموعة الثانية حسم السد القطري المركز الأول برصيد 7 نقاط وجاء الهلال في الوصافة بأربع نقاط.