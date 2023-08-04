أمريكا تُدين الحُكم الجديد بحق المُعارض الروسي أليكسي نافالني

أدانت "الولايات المتحدة الأمريكية"، الحُكم الجديد الذي صدر بحق المُعارض الروسي، أليكسي نافالني، والقاضي بسجنه 19 عامًا إضافية بتُهمة "التطرف"، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلرفي بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، إن "الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد" بحق نافالني والمستند إلى "اتهامات لا أساس لها بالتطرف المزعوم"، معتبرا أنه يشكل "نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة".

وكانت محكمة روسية أصدرت، في وقت سابق، الجمعة، حكما بسجن نافالني، المسجون أساسا، لمدة 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف" سيمضيها في سجن آخر في ظروف صعبة.

من ناحية أخرى، دانت "محكمة روسية"، المُعارض أليكسي نافالني، باتهامات بالتطرف وحكمت عليه بالسجن 19 عامًا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

يقضي نافالني بالفعل عقوبة مُدتها 9 سنوات بتهم متنوعة يقول إنها ذات دوافع سياسية.

وتتعلق تُهم التطرف الموجهة للسياسي بأنشطة مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد وتصريحات كبار مساعديه.

واعتقل نافالني في يناير 2021 لدى عودته إلى موسكو بعد تعافيه في ألمانيا من التسمم بغاز الأعصاب.

وألقى باللوم في ذلك التسمم على الكرملين الذي نفى تورطه.

ردود فعل غاضبة

دانت فرنسا الجمعة "بأكبر قدر من الحزم" الحكم الذي صدر على المعارض الروسي أليكسي نافالني بسجنه 19 عاما، معتبرة أنه "اضطهاد قضائي".

وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية "ندعو السلطات الروسية مجددا الى الإفراج عن نافالني فورا ومن دون شروط، وكذلك عن جميع السجناء السياسيين".

كما دانت الولايات المتحدة الحكم، وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الحكم القضائي الجديد" بحق نافالني والمستند إلى "اتهامات لا أساس لها بتطرف مزعوم"، معتبرا أنه يشكل "نهاية غير عادلة لمحاكمة غير عادلة".