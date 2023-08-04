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الجمعة 04 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

النادي المصري: الأخطاء التحكيمية في مباراة الأهلي سقطة كبيرة أمام العالم

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري

كشف رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري، تفاصيل تقدم إدارة النادي بمذكرة احتجاج رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة المصري والأهلي بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 ولفت إلى أنهم طالبوا بتشكيل لجنة فنية محايدة لتحقيق في كافة القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

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وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن النادي تظلم شكلا وموضوعا من لجنة الحكام التي تدير المنظومة ولن يكتفي باستبعاد حكام مباراة المصري والأهلي الأخيرة فقط، وما حدث من حكام في مباراة الكأس سقطة كبيرة أمام العالم كله.  

ولفت إلى أن لجنة الحكام تجرأت وخلعت رداء الحيادية والعدالة وهي تدير مباراتنا أمام الأهلي في الكأس، مضيفًا: "منظومة الفار شاركت في الأخطاء التحكيمية والأمور تدار بشكل محتمل".

 

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