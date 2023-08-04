أسباب يجب الاهتمام بها للحد من تلوث الهواء بيئيًا وصحيًا

حذرت منظمة الامم المتحدة من أثار التغيرات المناخية والانبعاثات الضارة والمستويات المرتفعة من التلوث، وفي هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى أهمية التعاون الدولي للحد من تلوث الهواء، والتخفيف من أثاره في التغيرات المناخية، والحاجة الملحة الى استخدام نهج شامل ومتعدد في كافة القطاعات للحد من الانبعاثات في المدن العمرانية.

تعاون دولي للحد من تلوث الهواء

وأشارت الامم المتحدة، إلى أن معظم سكان العالم يعيشون في مناطق ذات مستويات مرتفعة من التلوث، وهو ما يضر بصحة الإنسان ورفاهيته كما يقلل نوعية الحياة، وهناك العديد من الأسباب التي تحدد اهمية مكافحة تلوث الهواء بيئيً، من بينهما:

تلوث الهواء يعد هو الخطر البيئي الأضخم على الصحة العامة، ويتعرض البشر للتلوث في كل مكان، وتسبب أمراض مصدرها تلوث الهواء في وفاة حوالي 7 مليون شخص كل عام، كما أن اعتماد العديد من البلدان النامية على الخشب للاضاءة والتدفئة والطهى من عوامل زيادة تلوث الهواء داخل المنازل، وهو ما يضر بصحة الإنسان.

ويعد تلوث الهواء هو العامل المؤثر في العديد من النظم الإيكولوجية باختلاف أنواعها، ويقلل من إنتاجية المحاصيل الزراعية والغابات، كما أنه يؤثر على الرؤية الجوية، ويقلل من الرؤية ويزيد من تآكل المواد والمباني والآثار.

ويتسبب تلوث الهواء في تحمض النظم الإيكولوجية الحساسة في البحيرات، وله تكاليف اقتصادية ضخمة، تسبب خسارة الإنتاجية.

ارتباط قوي بين تلوث الهواء وتغير المناخ، حيث إنهما من مصادر واحدة، كما أن هناك ارتباط قوي بين تلوث الهواء والتنمية والاقتصاد والبيئة.