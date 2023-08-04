أزمة الكاردينال «ساكو» تمس سمعة الكنيسة «عالمياً»

المدبر البطريركى للكلدان فى حوار لـ«الوفد»:



لم تكن رغبته فى زيارة للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية «بروتوكولية» فحسب، حين طلب من قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية - تحديد موعد للقائه، وتوقيتها تزامنًا مع تصاعد أزمة الرئاسة العراقية والبطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو - بطريرك الكلدان أضفى عليها طابعًا استثنائيًا، نظير اعتقاد رئيس الطائفة الكلدانية بالقاهرة «الخور أسقف بولس ساتى» بأن «البابا» المصرى هو رئيس الكنائس على اختلافها داخل مصر.

المدبر البطريركى الذى أمضى فى القاهرة نحو خمسة أعوام منذ تعيينه على إيبارشية الكلدان عام 2018، لم يخف إعجابه بإطلاع «البابا» على تفاصيل أزمة «الكنيسة» العراقية، غير أنه تحفظ لدى سؤاله عما إذا كان حدث اتصالًا هاتفيًا بين البطريرك المصرى، ونظيره المقيم حاليًا بأحد أديرة إقليم كردستان اعتراضًا على سحب مرسوم تعيينه.

لكنه، ومع تفاقم الأزمة، ودخول أطراف دولية على خط إثناء الرئيس العراقى عن قراره تجاه «الكاردينال ساكو»، بعث برسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى مطالبًا بتدخله قبيل زيارة كاتدرائية العباسية، وعقب على خطوته قائلًا: «نثق فى قدراته كرئيس أكبر بلد عربى، بجانب علاقته الطيبة مع بطريرك الكلدان».

عطفًا على أزمة تعيشها حاليًا الكنيسة الكلدانية حول العالم، أبدى «المدبر البطريركى بالقاهرة» استياءه من واقعة حرق المصحف الشريف أمام سفارة بلاده فى الدنمارك، لافتًا إلى أن القائم بهذا الفعل الإجرامى المدعو «سلوان موميكا» عضو بتنظيم ميليشيا «بابليون» الذى يديره «ريان الكلدانى» - إحدى فصائل الحشد الشعبى - والمناوئ للبطريرك الكاردينالى حاليًا.

وفى حواره لـ«الوفد» رفض «ساتى» الإساءة للمقدسات الدينية، مؤكدًا احترامه لعلم بلاده -العراق- والذى يتضمن عبارة «الله أكبر»، واستطرد قائلًا: ثمة ضغائن ضد البطريرك «ساكو»، بسبب مواقفه الوطنية الرافضة للمحاصصة، والطائفية، ونأمل أن تنفرج الأزمة قريبًا.

حول تداعيات أزمة الكنيسة العراقية، وأثرها على مسيحيى الشرق، ووساطة المقر البابوى بالقاهرة، وتدخل «واشنطن» فى الضغط على الرئيس العراقى، واحتمالية تراجع الرئاسة فى بغداد عن قرارها بسحب المرسوم، ووضعية الكنائس فى مصر خلال السنوات الأخيرة كان هذا الحوار:-

< زرت قداسة البابا تواضروس الثانى لأجل مناقشة أزمة البطريرك الكاردينال «ساكو»، فهل يعنى ذلك طلب وساطة «بابوية»، وكيف وجدت موقف الكنيسة الأرثوذكسية؟

- طلبت مقابلة قداسة البابا تواضروس لأننى أعتبره رئيسًا للكنائس فى مصر، وأردت مشورته فى وضعية أزمة البطريرك الكاردينال «لويس روفائيل ساكو»، بعد سحب رئيس الجمهورية العراقى «عبد اللطيف رشيد» مرسوم تعيينه الصادر عام 2013، مخالفًا للعرف السائد منذ زمن الخلفاء الراشدين (أى ما يزيد على 1400 سنة)، وحتى منتصف يوليو الجارى، وشرحت لـ«البابا تواضروس» تفاصيل الأزمة بعد ترك الكاردينال لـ«بغداد»، وانتقاله إلى أحد أديرة إقليم كردستان، ووجدته متابعًا بجدية للموقف، وطلبت مشورته، وبالطبع ستسفر الزيارة عن إعلان موقف البابا للعالم، لأننى طلبت منه الصلاة لأجل كنيسة الكلدان، وقد وعد بذلك، ونحن على خلافاتنا العقائدية توحدنا الصلاة.

< إذن: ما الخطوات العملية التى أعلن البابا تواضروس اتخاذها حيال أزمة البطريرك الكلدانى؟

- يكفى أننى جلست معه، وناقشت الأمر، هذا سيعطى دفعة جيدة للموقف، ويوصل رسالة لمن يريد أن يسمع، والبابا يعلم أنى أرسلت رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى أطالبه فيها بالتدخل لرفع الظلم عن البطريرك، باعتباره رئيسًا لأكبر بلد عربى، وسبق أن زاره البطريرك «ساكو» إبان زيارة الأخير للقاهرة، وأبدى إعجابه بالعيش المشترك، والمواطنة فى مصر.

< لكن الرئاسة العراقية أصدرت بيانًا مضمونه يقول إن لقاءً جرى مع القائم بأعمال السفارة الفاتيكانية، ولم يبد اعتراضًا على قرار الرئيس بسحب مرسوم تعيين البطريرك، بحجة أن سحبه جاء تصحيحًا لوضع دستورى.. كيف رأيت هذا، وماذا كان تعقيب بابا الفاتيكان؟

- لا شك أن الرئاسة العراقية حرفت تصريحات القائم بأعمال سفير الفاتيكان فى العراق، وتصريحه بشأن تأييد الدستور العراقى يتضمن بالطبع «تأييد النص على أن رئيس الجماعة الدينية، أو الطائفة مسئول عن إدارة أملاكها، وأوقافها»، وثمة تخبط جرى باستدعاء الرئاسة لقائم بأعمال سفارة الفاتيكان، وكان من الأولى أن تجرى المقابلة مع وزير الخارجية، ويناقش الأمر هناك.

< ماذا عن موقف «بابا الفاتيكان» حيال أزمة الكاردينال العراقى؟

- البابا فرنسيس يترقب هذا الإطار القانونى غير الواضح، وثمة سفير مكلف من قبل دولة الفاتيكان، والبطريرك العراقى يعد جزءًا من الحكومة الفاتيكانية، والبابا سيتدخل، لكن الأمور لا تظهر كلها الآن.

< ترى أن الرئيس اتخذ قرارًا تعسفيًا ضد «البطريرك»، بينما ترى الرئاسة أن القرار صحح وضعًا دستوريًا، وقطع الطريق على مطالب طوائف أخرى بتعيين رؤسائها.. إلى أى مدى يمكن قراءة ذلك؟

- من المعلوم أن العرف إذا تقادم يكتسب صفة قانونية، فكيف بهذا العرف الذى مضت عليه قرون، ألا يعنى إلغاء المرسوم القانونى بتعيين البطريرك سقطة واضحة، خاصة وأن وقت صدوره قبل عشر سنوات كان الرئيس الحالى «عبداللطيف رشيد» ضمن مستشارى الرئيس السابق، ولم يبد اعتراضًا، فكيف اكتشف الآن أنه غير دستورى، أضف إلى ذلك أن المرسوم ذاته الصادر عام 2013 أرسل لكل الدوائر القانونية، ولم تعترض عليه أية دائرة فى حينه.

< كيف ترى ذريعة مطالبة الطوائف الأخرى بتعيين رؤسائها بمرسوم رئاسى حال موافقة الرئاسة على إعادة تعيين الكاردينال «بقرار رئاسى»؟

- هناك قادة كنسيون عينوا بمراسيم رئاسية، فلماذا سحب قرار بطريرك الكلدان، ولماذا الآن؟!

< الخلاف مع الرئاسة؟.. إلى أى مدى يمكن المقاربة بين وضعية «البطريرك الكلدانى»، والبابا شنودة؟

- يتشابه الوضع قانونيًا فقط من حيث العزل، غير أن ثمة اختلافا كبيرا من ناحية الحدث تاريخيًا، فالكنيسة بالعراق كانت دائمًا على وفاق مع الرئاسة، والبطريرك «ساكو» زار الرئيس «عبد اللطيف رشيد» بعد توليه الرئاسة، وهناك عمل مشترك بين الكنيسة والدولة.

< ما دلالة ترك البطريرك الكلدانى مقره فى بغداد، وانتقاله للإقامة بأحد أديرة إقليم كردستان، وهل يعد هذا «اعتكافًا» على طريقة ما كان يفعله البابا شنودة الراحل؟

- ليس «اعتكافًا»، ودلالته الوحيدة أن رئيس الكنيسة يحتاج إلى تركيز وقت الأزمة، والبطريرك «ساكو» صاحب دعوة عدم مغادرة المسيحيين لبغداد، فكيف ينعزل هو؟، لكن عندما تتحول الأمور على هذا النحو، وتنزع صفة قانونية، فإن ذلك يعنى أن المكان لا يحتويك.

< أساقفة من جنسيات مختلفة حذروا من مخاطر قرار الرئيس العرقى بسحب مرسوم تعيين «الكاردينال»- ما هى مخاطره من وجهة نظرك إذا كان يحتفظ بصلاحياته الروحية كاملة؟!.

- الكنيسة دائمًا وأبدًا لا تنازع الدولة، بل تعمل فى إطار توافقى، لكن المساس برمز دينى كهذا يمس مسيحيى العراق، ومخاطره تبدو فى أن سحب الصفة القانونية من شأنها تعطيل كل وكالات البطريرك لأشخاص آخرين للتصرف فى شئون البطريركية، هذا إلى جانب الضرر الذى سيلحق بسمعة الكنيسة فى العالم.

< دخلت «واشنطن» على خط الأزمة معتبرة قرار الرئيس العراقى «تضييقًا» على الحريات الدينية، وطالبت بعودة البطريرك إلى بغداد.. كيف رأيتم ذلك؟

- على المستوى الشخصى أرفض التدخل الأجنبى فى القضايا المحلية بالدول العربية، لكن مع استمرار الأزمة، وتهديد البطريرك بدعاوى قضائية، وغيره، فالتدخل هو الحل، والغضب العراقى من التدخل الأمريكى ناتج عن فرض عقوبات أمريكية على رئيس تنظيم «بابليون» - ريان الكلدانى.

< ماذا تعنى بدعاوى قضائية.. هل ثمة قضايا حركت ضد البطريرك «ساكو»؟

- نعم، فالجهة التى من مصلحتها إبعاد البطريرك الحالى للكنيسة الكلدانية تسعى لتجريده من صلاحياته القانونية، والروحية أيضًا، ويريدون عقد مجلس معه لإعلان موقفه من الاتهامات المنسوبة إليه، والتى من بينها «التصرف فى الكنائس»، ونحن الآن فى عصر التواصل الاجتماعى حيث أنه من حق كل فرد أن ينتقد كيف يشاء، والآن «داعش» يعود مرة أخرى للعراق فى إطار دستورى تحت مظلة «ريان الكلدانى».

< ما المدى الزمنى المرتقب من وجهة نظرك لإنهاء أزمة البطريرك «ساكو»، وماذا فى يده من أوراق؟

- المسألة الآن فى يد رئيس الجمهورية العراقى، إذا أراد إنهاءها سريعًا سيعيد المرسوم الرئاسى بتعيين البطريرك، أما من ناحية الأوراق فالبطريرك بيده ورقة العقوبات الكنسية ضد تنظيم «بابليون» المناوئ له، ويستطيع ذلك بموجب صلاحياته الكنسية.

< كيف رأيت تورط مسيحى عراقى فى حرق المصحف الشريف بالسويد؟

- نرفض السلوك المشين هذا، ونعتبره فعلًا إجراميًا لأننا نحترم المقدسات الدينية، و«موميكا» المتورط فى حرق المصحف الشريف كان عضوًا بتنظيم «بابليون» الذى يتزعمه «ريان الكلدانى»، ولا شك أن كنيستنا تحترم المقدسات، وتحترم العلم العراقى الذى يضم عبارة «الله أكبر».

< على الصعيد الداخلى.. هل ثمة خطوات اتخذها مجلس كنائس مصر بشأن أزمة البطريرك الكلدانى؟

- دعونا لصلاة 3 أيام من أجل رفع الأزمة عن البطريرك «ساكو»، وكل اجتماع على مستوى الكنائس يبدأ بالصلاة، ولا نستطيع غير هذا، لكن البابا تواضروس الثانى اتخذ خطوات جادة عبر مجلس كنائس الشرق الأوسط.

< هل تتطلع طائفة الكلدان لبناء كنائس جديدة فى مصر؟

- الكنائس ليست بالكثرة، وإنما وفقًا للاحتياجات حسب الكثافة السكانية، فالأرثوذكسية، والإنجيلية أعداد كبيرة، وكنيستنا الكاثوليكية لديها كنائس، ونحن كطائفة نسعى حاليًا لبناء كنيسة بمنطقة 6 أكتوبر، ويمكننا الاحتفال، والصلاة داخل كنائسنا الكاثوليكية، وسنقدم دراسة واضحة فى حال إقدامنا على تلك الخطوة.

< أين يقع ملف الأحوال الشخصية فى قائمة أولويات طائفة الكلدان الكاثوليك؟

- نحن نشارك ككنيسة كاثوليكية فى صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، ولدينا كطوائف كاثوليكية نفس القانون، هذا بالنسبة للطوائف الموجودة فى مصر، ونحن نستفيد من خبرات الدول الأخرى، ولدينا اجتماع قريب لمناقشة قانون الأحوال الشخصية.

< هل ترى أن ثمة اختلافاً فى التعامل مع الكنائس خلال السنوات العشر الأخيرة من ناحية القوانين المنظمة، وإرساء دعائم المواطنة؟

- طبعًا، اختلف الوضع تمامًا منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى لمقعد الرئاسة، ليس لكونه فقط أول رئيس يحضر قداس عيد الميلاد، ولكن لأنه يهتم دائمًا بوجود كنيسة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا تطور كبير جدًا لم يكن متاحًا من قبل.









