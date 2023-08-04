الأهلي السعودي يستقر على رحيل رياض بودبوز

استقرت إدارة نادي الأهلي السعودي على رحيل اللاعب الجزائري رياض بودبوز عن صفوف الفريق ضمن خطة إعادة هيكلة الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ذكرت التقارير الواردة اليوم من المملكة العربية السعودية أن إدارة الأهلي قررت التخلى عن رياض بودبوز من أجل استغلال خانة الأجنبي لتدعيم مركز آخر قبل انتهاء الميركاتو الجاري.

الأهلي يستعد لإعلان التعاقد مع فرانك كيسية:

يستعد نادي الأهلي السعودي لإعلان تعاقده مع النجم الإيفواري فرانك كيسيه لاعب فريق برشلونة الإسباني، ضمن خطة القلعة الخضراء لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق نهائي مع اللاعب حول بنود العقد كافة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

أكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم أن كيسيه وقع على عقدٍ لمدة 3 سنوات مع الأهلي حتى 2026، ليصبح 7 صفقات الأهلي لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

تعاقد الأهلي حتى الآن مع 6 صفقات وهي سميحان النابت وفهد الرشيدي وربيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي و رياض محرز وماكسيمان، ليصبح كيسيه الصفقة السابعة خلال هذا الميركاتو.