الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على مواقع جديدة

نفى المتحدث العسكري السوداني، العميد نبيل عبدالله، ما يتردد بشأن استيلاء قوات الدعم السريع على مواقع عسكرية جديدة في البلاد.

حسب قناة الغد الإخبارية أكد المتحدث العسكري أن المواجهات في ولاية وسط دارفور لا تعني استيلاء قوات الدعم السريع عليها.

شدد المتحدث باسم الجيش السوداني على أن الجيش ملتزم بتسيير الأمور لضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

كان قائدُ قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور علي يعقوب جبريل، أعلن السيطرة على الولاية، مشيرًا إلى أن القواتِ التابعة للجيش تحتمي بمعسكرات النازحين.