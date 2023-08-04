الهدهد

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 09:02 م 8/4/2023 9:02:50 PM

ظاهرة تستحق الدراسة والمراقبة والتحليل والرصد والتفسير.. الظاهرة تتعلق بأوائل الثانوية العامة تخيلوا أغلب أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية فى المحافظات؟!

هل تصدقون أن اكتساح المدارس الحكومية لقائمة الأوائل لم يكن وليد هذا العام فقط، بل مستمر منذ أكثر من ٦ سنوات متتالية؟!

هل يعقل أن الغالبية العظمى من المدارس الخاصة «لغات» على مستوى الجمهورية لم تفلح فى تخريج طالب واحد من الأوائل! بل أغلب طلابها ممن حصلوا على مجاميع تتراوح ما بين ٥٥ إلى ٧٥٪!

ورغم كل الصعوبات التى تواجه العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية، إلا أنها فازت بنصيب الأسد من أوائل الثانوية العامة!

كيف ولماذا وما الأسباب التى تجعل المدارس الخاصة التى تدفع فيها الأسرة «دم قلبها» فى مرتبة تالية للمدارس الحكومية، ليس فى تخريح الأوائل فقط، بل فى نسبة النجاح أيضا؟!

هل المدارس الحكومية أكثر انضباطًا والتزامًا من المدارس الخاصة؟!، هل كثافة فصول مدارس الحكومة أقل من المدارس الخاصة؟!، هل المنظومة التعليمية التى تقدمها أكثر تميزًا وتقدمًا من المدارس الخاصة؟!، هل مدرسو الحكومة يتقاضون رواتب مجزية تفوق ما يتقاضاه مدرسو المدارس الخاصة، تجعلهم يتقنون ويتفانون من أجل توصيل المعلومة للطلبة؟! هل المدارس الحكومية أكثر رفاهية ونظافة وراحة من المدارس الخاصة؟!

طبعاً الإجابة عن كل هذه التساؤلات ستكون «بالفم المليان»: لااااا..

وللأسف إذا قارنا بين طلبة الحكومة والخاصة لن نجد تبريرًا واحدًا يشفع لطلاب المدارس الحكومية بالتفوق على نظرائهم بالمدارس الخاصة، بما يمتلكه طلاب الخاصة من وسائل تعليمية وترفيهية متعددة وإمكانيات مادية تضاهى طلاب الحكومة مئات المرات بدءاً من مصاريف المدرسة التى تتكبدها الأسرة سنويا، بالإضافة لبند الدروس الخصوصية والملازم و«السناتر» والمدرسين، الذين يفوق سعرهم أضعاف أضعاف طلاب مدارس الحكومة، ولا يخفى على أحد أن طلاب الثانوية العامة بالمدارس الخاصة يحصلون على دروس خصوصية فى كل المواد وبأسعار خيالية، سواء درسًا خصوصية أو سنتر، عكس طلاب المدارس الحكومية تماما، بخلاف الإنترنت المتاح طوال الوقت لطلبة المدارس الخاصة، سواء فى المنزل أو على الموبايل «اللى بالشىء الفلانى» وفى أى مكان يتواجدون فيه، مما يجعل البحث عن المعلومة سهلا وسريعا ومتاحا فى أى وقت وأى مكان.. عكس طلاب الحكومة الذين يحصلون على «النت» بشق الأنفس وبشراء كروت رخيصة لا تكفى نصف ساعة فى اليوم الواحد!

صحيح أن المدارس الحكومية قديمًا فى زمن الستينيات كانت منضبطة وتُخرج نماذج جيدة أمثال «زويل» وغيره، ولكن الوضع مختلف الآن بكل ما تحمله الكلمة من معاناة.

إذن العيب فى مين؟! إذا كان منهج الثانوية العامة واحدًا والامتحان واحدًا على مستوى الجمهورية، والمدارس الخاصة بطلابها وأولياء أمورهم لديهم كل وسائل وعوامل النجاح والتفوق، ورغم ذلك لم يجنوا ثمار واحد منها فى تفوق أبنائهم!

من المسؤول؟ المدرسة أم الطلاب أم بعض أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة التى تبعث رسائل طمأنينة لأبنائها بأن أفخم الجامعات الخاصة فى انتظارهم وبفلوس»بابى» تلتحق «بأجدعها» كلية!

نداء عاجل لخبراء التربية والتعليم وجهابذة الباحثين وشيوخ التربويين: ما سر تفوق طلاب الحكومة عن المدارس الخاصة؟!

وياريت نحصل على إجابة مقنعة غير التى قالها أحد أساتذة التربية عندما سأل نفس السؤال فأجاب:

طلاب المدارس الحكومية تتواجد بداخلهم جينات الكفاح!

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