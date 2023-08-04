المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان يحذر من سرقة البلاد بالتدخل الخارجي

أكد اللواء كامل إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان، أن السودان دولة متعددة ومتنوعة، وبها الكثير من الديانات في المجتمع.

قال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: “إن ما يحدث في دارفور يدعو إلى الحزن، والأمر أشبه بالحرب الأهلية، وهي بداية تقسيم وانفصال دارفور عن السودان”.

التدخل بالسودان ليس حلًّا مثاليًّا:

طالب كامل إسماعيل، من دول الجوار، خصوصًا مصر بضرورة التدخل للحفاظ على السودان من الانقسام، لافتًا إلى أن التدخل الدولي لإنهاء الصراع السوداني ليس حلًّا مثاليًّا.

أوضح، أن السودان غنية بالموارد والثروات التي حال اغتنامها يمكن أن تعود بالنفع على أبناء الوطن ودول الجوار، مشيرًا إلى أن تدخل أي قوة خارجية هدفها سرقة ثروات السودان.

نوَّه إلى أن ما جرى في النيجر من انقلاب كان مخطط له أن يحدث في السودان، موضحًا أن هناك مخططات خارجية تدعم عمليات الانقلاب في بعض الدول الإفريقية.