المكتب التنفيذي للتحالف الوطني يتهم الإخوان بإشعال الحرب في السودان.. فيديو

أكد اللواء كمال إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان، أنه تجرى مباحثات الآن في القاهرة بشأن الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن مصر والسودان يعتبران أصحاب مصالح مشتركة.

وأشار ، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر مؤهلة لاستقبال الأشقاء في السودان، وهذا منذ قديم الزمان وليس حاليا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجيش والدعم السريع، وكان أحد أعضاء الطرف الثالث في اللجنة والذي علم ببوادر الحرب بصفته العسكرية.

وعلق رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان: “الحرب السودانية ليس فيها فائزا ولا مهزوما لأنها حرب مدن، والخسران الكبير للشعب السوداني فقط، والإخوان المسلمين هم من أشعلوا الحرب في السودان؛ لأنهم دعاة للقتل في العالم أجمع، فلابد من الدعوة للتفاوض وحل الأزمة ووقف إطلاق النار من قبل الطرفين”.

مبادرة لوقف الحرب

وتابع : “نتمنى أن تنضم كل المبادرات الخارجية والداخلية بالسودان التي تدعوا لوقف الحرب في مبادرة واحدة، لأن الدول الجوار تدفع ضريبة الحرب، والشعب لا يمتلك شيئا يقوم به لوقف تلك الحرب؛ لأنه منذ 5 شهور لا بنوك ولا غذاء ولا مرتبات ولا استقرار في السودان”.

وبشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية السودانية، استكمل اللواء كمال إسماعيل: بمجرد خروج الضابط من الجيش من حقه الترشح في أي منصب؛ لأنه يعامل معاملة القانون المدني.