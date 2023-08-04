عاجل
زوجة زيلينسكي تُحذِّرُ من انتصار روسيا في الحرب.. "أسوأ سيناريو للبشرية"
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

المكتب التنفيذي للتحالف الوطني يتهم الإخوان بإشعال الحرب في السودان.. فيديو

اللواء كمال إسماعيل
اللواء كمال إسماعيل

أكد اللواء كمال إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان، أنه تجرى مباحثات الآن في القاهرة بشأن الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن مصر والسودان يعتبران أصحاب مصالح مشتركة.

وأشار ، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر مؤهلة لاستقبال الأشقاء في السودان، وهذا منذ قديم الزمان وليس حاليا، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الجيش والدعم السريع، وكان أحد أعضاء الطرف الثالث في اللجنة والذي علم ببوادر الحرب بصفته العسكرية.

txt

رئيس جنوب السودان يقيل وزير المالية

txt

السودان.. الدعم السريع تُعلن السيطرة على ولاية وسط دارفور

وعلق رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان: “الحرب السودانية ليس فيها فائزا ولا مهزوما لأنها حرب مدن، والخسران الكبير للشعب السوداني فقط، والإخوان المسلمين هم من أشعلوا الحرب في السودان؛ لأنهم دعاة للقتل في العالم أجمع، فلابد من الدعوة للتفاوض وحل الأزمة ووقف إطلاق النار من قبل الطرفين”.

مبادرة لوقف الحرب

وتابع : “نتمنى أن تنضم كل المبادرات الخارجية والداخلية بالسودان التي تدعوا لوقف الحرب في مبادرة واحدة، لأن الدول الجوار تدفع ضريبة الحرب، والشعب لا يمتلك شيئا يقوم به لوقف تلك الحرب؛ لأنه منذ 5 شهور لا بنوك ولا غذاء ولا مرتبات ولا استقرار في السودان”.

وبشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية السودانية، استكمل اللواء كمال إسماعيل: بمجرد خروج الضابط من الجيش من حقه الترشح في أي منصب؛ لأنه يعامل معاملة القانون المدني.

مواد متعلقة

من الدائري لشارع السودان.. حركة السيارات أعلى محور صفط اللبن

العفو الدولية: السودان تشهد جرائم حرب على نطاق واسع

اعتداءات ضد المرأة.. ازدياد حالات الاختفاء القسري للنساء في السودان

ملايين الأشخاص على حافة المجاعة في السودان

قوات الدعم السريع تُصدر بيانًا عاجلًا.. وتحذيرات من حرب أهلية في السودان

وزير الخارجية الأمريكي: لا حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان

وزير الري يستقبل سفير مصر لدى جنوب السودان