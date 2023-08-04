شركة تحول لموظف 388 ضعف راتبه عن طريق الخطأ

عن طريق الخطأ، حصل موظف هنغارى على 388 ضعف راتبه الذي يتقاضاه شهريًا من قبل الشركة التي يعمل بها، وبعد هذا الخطأ من قبل قسم المحاسبة بالشركة قرر هذا العامل الاحتفاظ بالمبلغ، وعدم إعادته لقسم المحاسبة فى الشركة التى كان يعمل فيها.

موظف يحصل على 388 ضعف راتبه:

كان يتقاضى هذا العامل راتبًا قدره 92549 فورنتا شهريًا، وهو الذي يعادل 238 يورو، عندما حصل خطأ فادح حصل بموجبه على 92549 يورو، ويعود سبب الخطأ إلى تقديم الموظف حسابًا بنكيًّا نمساويًّا ليتم تحويل الراتب إليه.

كان الخطأ من قبل قسم المحاسبة بالشركة، أنها اختاروا تحويل المبلغ باليورو بدلًا من العملة فورنت، وهو ما كان سببًا في هذا الخطأ الذي دفع إلى تحويل 388 ضعف راتب الموظف عن طريق الخطأ.

اتصلت الشركة بموظفها السابق، وطالبتهم بإعادة الأموال التى تم تحويلها بطريق الخطأ إلى حسابه المصرفي، ورفض الموظف إعادة المبلغ للشركة متذرعا بعدم قدرته على سحب المال من حسابه النمساوي، ولكن الشرطة اكتشفت كذبه، وحصوله على المال بغير وجه حق، وتمكنت الشرطة من تجميد الحساب المصرفى للموظف السابق.