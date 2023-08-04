ساديو ماني يؤدي مناسك العمرة (شاهد)

أدى النجم السنغالي ساديو ماني مناسك العمرة مع زملاء له في النصر السعودي، عقب مباراته الأولى التي يشارك فيها مع الفريق والتي تعادل فيها مع الزمالك أمس الخميس، وصعد إلى الدور الثاني من بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

وثَّق مقطع فيديو يرصد لحظة تأدية ماني لمناسك العمرة رفقة زملائه في النصر السعودي.

ظهر ماني مبتسمًا عقب تأديته العمرة مع زملائه بالنصر السعوودي وسيكو فوفانا ووليد عبدالله في المسجد الحرام.

نجح النصر في التأهل إلى دور الـ8 من البطولة بعد تعادله مع الزمالك 1-1 مساء أمس الخميس، واحتفل اللاعبون بهذا الإنجاز بأداء العمرة في مكة المكرمة.

علق السنغالي ساديو ماني على ظهوره الأول بقميص النصر السعودي في المباراة الأولى رفقة البرتغالي رونالدو أمام الزمالك بالبطولة العربية.

كتب ماني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "صفحة جديدة تفتح، تهانينا للرجل العظيم رونالدو على هدفك، تأهلنا للدور التالي، شكرًا لمشجعي النصر، كان الدعم مذهلًا".

انضم ماني إلى النصر السعودي قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، وخاض أولى مبارياته بقميص فريقه الجديد، أمام الزمالك.

https://twitter.com/i/status/1687271638704754688