بهجت العبيدي لـ “الوفد”: إنشاء المظلة التأمينية أبرز مطالب المصريين بالخارج

أثناء مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج..

قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن هناك العديد من المطالب التي يأمل مصريو الخارج على تحقيقها، منها، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مظلة تأمينية للمصريين بالخارج خاصة للزملاء في دول الخليج العربي الذين يمكن أن يتعرضوا لأزمات متعددة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء شركة مساهمة مصرية للمصريين بالخارج تلك التي تصب في صالح الدولة المصرية من ناحية وفي صالح المصريين بالخارج من ناحية ثانية.

ربط الأجيال المصرية الجديدة بالوطن الأم

وأضاف العبيدي، في تصريحات خاصة للوفد، أن هناك مطلب هام وهو ضرورة العمل على ربط الأجيال المصرية الجديدة بالوطن الأم فضلا عن ضرورة الاستفادة القصوى بهم حيث أنهم الأجدر على تسويق الدولة المصرية الجديدة التي يعمل على إقامتها الرئيس السيسي.

المنظومة القانونية لجذب الاستثمار الخارجي إلى مصر

وأكد العبيدي أن الدولة المصرية عملت في الآونة الأخيرة على ضبط المنظومة القانونية لجذب الاستثمار الخارجي إلى مصر، حيث قامت بتشريعات محفزة للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار داخل مصر، وإن كان هناك بعض المعوقات في هذا المجال الهام يأتي على رأسها العقلية التقليدية التي لا تتناسب مع المنظومة التشريعية التي سنتها الدولة.

مطالب المصريين بالنمسا

وحول مطالب الجالية من الدولة، ذكر بهجت العبيدي أن تيسير إصدار المستندات بالقنصليات المصرية في أوروبا هي أحد مطالب المصريين المقيمين بالقارة العجوز بالإضافة إلى ضرورة ربط الأجيال الجديدة في أوروبا بالوطن الأم، مؤكدا أنهم ثروة قومية لم تعمل الدولة حتى اللحظة على الاستفادة من هذا القطاع الحيوي والهام خاصة وأنهم قد تلقوا تعليمهم في أرقى المدارس والجامعات الغربية وأن هناك نوابغ منهم تفوقوا تفوقا كبيرا.

عدد المصريين بالنمسا

وأشار بهجت العبيدي، أن عدد المصريين بالنمسا حسب بيانات غير رسمية تقترب من ٥٠ ألف مصري، كلهم أسر حيث من النادر أن نجد أفرادا مصريين يقيمون بالنمسا وذلك نظرا لأن الجالية المصرية بالنمسا كانت قد غادرت إليها منذ عقود وكونت هذه الأسر.

وذكر أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد خطت خطوات هامة في طريق التطوير والإصلاح مؤكدا أن البنية التحتية قد حظيت باهتمام كبير وضعت مصر في مقارنة حقيقية مع دول العالم المتحضر في الطرق الجديدة، وكذلك المشروعات القومية العملاقة التي عمل عليها الرئيس السيسي خطت بمصر خطوات كبيرة نحو الالتحاق بدول العالم المتقدم.

تحويلات المصريين بالخارج

وبسؤاله حول تحويلات المصريين بالخارج، قال بهجت العبيدي ، إن التضخم الذي حدث في أغلب دول العالم زاد من نفقات المصريين بالخارج في دول إقامتهم وهو ما عاد بالسلب على تحويلات العملة الأجنبية داخل مصر.

وقد شارك بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، في مؤتمر المصريين بالخارج، النسخة الرابعة، بدعوة من وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.