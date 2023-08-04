هجوم سيبراني يضرب أمريكا ويُعطِّلُ مراكز الرعاية الصحية

ضرب "هجوم سيبراني" الحواسيب في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بولايات أمريكية عدة، إذ أجبرت بعض غرف الطوارئ على الإغلاق وحول مسار سيارات إسعاف، ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الجمعة.

أدى الهجوم إلى تعطيل المنشآت التي تديرها شركة "بروسبكت ميديكال هولدينغز"، ومقرها في كاليفورنيا، التي تشرف فيها على مستشفيات، فضلًا عن منشآت صحية في تكساس وكونيتيكت ورود آيلاند وبنسلفانيا.

تسبب الهجوم أيضًا في إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفيات مانشستر وروكفيل العامة في ولاية كونيتيكت، وتحويل بعض مرضاها.

أقسام العمليات الجراحية الاختيارية:

ظلت مراكز للرعاية الأولية عدة مغلقة اليوم الجمعة، بما في ذلك أقسام العمليات الجراحية الاختيارية ومواعيد العيادات الخارجية وحملات التبرع بالدم، فيما قال مسئولون إنهم ما زالوا يحاولون تحديد حجم المشكلة.

من ناحية أخرى، صرَّح مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، بأن كييف ستبدأ مناقشة الضمانات الأمنية الثنائية مع واشنطن الأسبوع المقبل، مُشيرًا إلى أن عضوية الناتو تعتبر الضمان الأكثر موثوقية.

كتب يرماك على قناته في "تيليجرام": "هذه الضمانات ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية الناتو، وهو الضمان الأكثر موثوقية للأمن".

بحسب يرماك، يدور الحديث عن الدعم الدفاعي والمالي، وكذلك العقوبات ضد روسيا.

في اليوم الأخير من قمة "الناتو" في فيلنيوس، نشرت دول مجموعة السبع إعلانًا لدعم أوكرانيا، ينص على إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن الدعم العسكري للبلاد، وكذلك خطط في حالة نشوب نزاع جديد مع روسيا.

مع ذلك، فإن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على أطر زمنية محددة للتنفيذ، ولا تحتوي الوثيقة على أي توقيت فيما يتعلق بقبول أوكرانيا في الحلف، وأعربت كييف عن أملها في أن تنجح "الضمانات الأمنية" قبل قمة "الناتو" في واشنطن عام 2024.