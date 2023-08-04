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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لص يسرق 14 خلية نحل في بريطانيا والشرطة تبحث عنه (فيديو)

نحل
نحل

سرق شخص 14 خلية نحل خلال عطلة ناية الأسبوع، وتبحث شرطة المملكة المتحدة في بلدة نائية في ويلز عنه، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

 

قال إيوان أوي، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز عبر توتير: "إنه أمر غير معتاد لدينا تقارير تفيد بأن 14 خلية بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع، في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت، وربما حوالي منتصف ليل الإثنين، هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت، ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته".

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