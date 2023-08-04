لص يسرق 14 خلية نحل في بريطانيا والشرطة تبحث عنه (فيديو)

سرق شخص 14 خلية نحل خلال عطلة ناية الأسبوع، وتبحث شرطة المملكة المتحدة في بلدة نائية في ويلز عنه، وطالبت السكان بإبلاغها أي معلومة عن الجاني.

قال إيوان أوي، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز عبر توتير: "إنه أمر غير معتاد لدينا تقارير تفيد بأن 14 خلية بها نحل عامل قد سُرقت من هذا الموقع، في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت، وربما حوالي منتصف ليل الإثنين، هذا نداء لأي شخص رأى أي شيء مريب في ذلك الوقت، ولمجتمع تربية النحل لأن يتقدم بتقديم إفادته".