بالأرقام.. ماذا قدم سيد عبدالحفيظ في ولايته الثانية مديرًا للكرة بالأهلي

تسلط بوابة الوفد الضوء على إنجازات سيد عبد الحفيظ مع الأهلي خلال ولايته الثانية بالقلعة الحمراء، وذلك بعد إعلان النادي اليوم إعفائه من منصب مدير الكرة.

مشوار سيد عبد الحفيظ مع الأهلي منذ توليه منصب مدير الكرة

الفترة الأولى:

شهدت الفترة من عام 2010 وحتى 2014 تولى سيد عبدالحفيظ منصب مدير الكرة للفريق الأول بالنادى الاهلى قبل أن يغادر بعد تحقيق العديد من الإنجازات.

الفترة الثانية:

وفي عام 2015 أعلن النادي الأهلي عودة سيد عبد الحفيظ الى مهام منصبه كمديرًا للكرة مرة أخرى قبل أن يتم الإعلان اليوم عن رحيله بعد مرور 8 سنوات شهدت العديد من الإنجازات.

ألقاب سيد عبد الحفيظ خلال ولايته الثانية كمديرًا للكرة بالأهلي ..

شهد سيد عبد الحفيظ خلال ولايته الثانية كمديرًا للكرة بالقلعة الحمراء تتويج الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية بلغت 19 بطولة وهي كالأتي:

6 دوري مصري

3 كأس مصر

5 سوبر مصري

3 دوري أبطال أفريقيا

2 سوبر افريقي

واستطاع سيد عبد الحفيظ الحصول على برونزية كأس العالم للأندية مع فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى مرتين خلال نسختي 2020 و2021.

وأعلن النادي الأهلي اليوم رحيل سيد عبدالحفيظ عن مهام منصبه مديرا للكرة في القلعة الحمراء ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران النادي.

و عرض محمود الخطيب، رئيس النادي، أثناء الاجتماع، على سيد عبدالحفيظ الانضمام عضوًا إلى مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، وعضوًا بلجنة التخطيط، للاستفادة من خبراته الإدارية والكروية في الفترة المقبلة.