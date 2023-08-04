روسيا تدعو لتحقيق عدالة نزيهة وشفافة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

أكدت السفارة الروسية لدى لبنان، على ضرورة تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مُسيسة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وذلك بمُناسبة الذكرى الثالثة للحادثة المأساوية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وعلى حسابها في منصة "إكس"، قالت السفارة الروسية: "يصادف اليوم، يوما مأساويا في تاريخ لبنان.. لا تزال آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل 3 سنوات قائمة".

وأضافت: "قلوبنا وصلواتنا مع ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم.. يجب تحقيق عدالة نزيهة وشفافة وغير مسيسة".

وبعد ثلاث سنوات من انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو

من ناحية أخرى، صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو تؤكد جوهر نظام كييف، وأن هناك محاولات مستمرة لشن ضربات إرهابية ضد موسكو.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "يتأكد مرة أخرى جوهر نظام كييف، وفي الواقع هناك محاولات إرهابية مستمرة لشن ضربات إرهابية".

وأكد أن موسكو ومقاطعة موسكو لا تخططان لرفع مستوى التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية بعد هجمات المسيرات الأوكرانية على موسكو معززة، وتعمل السلطات ما بوسعها لتقليل المخاطر.

وأضاف: "من الواضح أن الإجراءات الأمنية معززة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتنظيم الحماية بالمستوى المطلوب من الخطر المستمر للهجمات الإرهابية على أهداف مدنية".

وتابع أن الإجراءات الأمنية لا تشمل موسكو فحسب بل والمناطق الروسية الأخرى التي تتعرض لهجمات من الجانب الأوكراني.

ووصف بيسكوف محاولات كييف لشن هجمات إرهابية ضد منشآت مدنية بأنها أفعال تدل على اليأس.