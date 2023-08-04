إسراء علاء توضح مدى تأثير الذكاء الصناعي في الاستغناء عن العُنصر البشري

كشفت إسراء عادل خبيرة تكنولوجيا المعلومات، دور التطور التكنولوجي في دعم العنصر البشري، حاليًا؛ من أجل الوصول لنتائج أفضل في شتى المجالات؛ ومنها الصحية، مؤكدة أن التكنولوجيا لها دور داعم للبشرية من أجل خدمتها.

أشارت إسراء علاء إلى أنه هناك اتجاهًا لتعزيز القدرات الإنتاجية للعاملين، وليس إنهائها في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي.



أوضحت خبيرة تكنولوجيا المعلومات أن المساهمة في العلم يُساعد البشرية؛ وذلك أمر يتمثل جليًا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إذْ يتم التشخيص عن طريق صور أكثر دقة؛ لمساعدة الطبيب في توضيح الحالة بشكل مؤكد.



أكدت إسراء علاء، أن الدور التوعوي، والمتطور في الكشف المبكر عن الأمراض؛ يدعم المنظومة الصحية في اكتشاف ومواجهة الأمراض، نافية أن يكون دور الذكاء الصناعي هو إلغاء دور العنصر البشري؛ إنما مساعدته من أجل تحقيق نتيجة أفضل.