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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المجتمع اليوم

الكاتب الصحفي أحمد عثمان والعمدة حمدي الدرمللي يهنئان المقدم محمد عبدالسلام والرائد أحمد رشاد بتجديد الثقة

مركز شرطة طما
مركز شرطة طما

الكاتب الصحفي أحمد عثمان الخولي  مدير تحرير جريدة الوفد، والعمدة حمدي الدرمللي والعمدة محسن خلاف بقرية المواطنين، يهنئان المقدم محمد عبدالسلام بثقة وزير الداخلية وتوليه رئيس مباحث مركز شرطة طما، والرائد أحمد رشاد بتجديد الثقة وتوليه معاون اول مباحث مركز شرطة طما.

ويتمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح في مهمتها  وضبط الأمن في المركز والمساهمة في حل المشاكل والنزاعات ودعم  دور لجان المصالحات الشعبية بالمركز
 

 

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