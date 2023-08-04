زورق أوكراني يهاجم بمراوغة سفينة روسية كبيرة (شاهد)

هاجم زورق مسير أوكراني سفينة عسكرية روسية بطريقة احترافية ما أسفر هن تدميرها.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، يرصد لحظة زورق أوكراني يهاجم بمراوغة سفينة روسية كبيرة.

أوكرانيا تُعلن مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك وتدمير سفينة عسكرية روسية





أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قاعدة نوفوروسيسك البحرية الواقعة على البحر الأسود، باستخدام اثنين من الزوارق المسيرة.

وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية تعرضت لأضرار خلال هجوم بزوارق مسيرة نفذه جهازا الأمن والبحرية الأوكرانيان بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي اليوم الجمعة.

كما أضاف المصدر لرويترز "نتيجة الهجوم حدث صدع كبير في السفينة أولينيجورسكي جورنياك ولا يمكنها حاليا القيام بمهامها القتالية".

كل التصريحات الروسية بشأن صد الهجوم كاذبة

وتابع المصدر "كل التصريحات الروسية بشأن صد الهجوم كاذبة".

ويأتي ذلك، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية حاولت الليلة الماضية مهاجمة قاعدة نوفوروسيسك البحرية باستخدام اثنين من الزوارق المسيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت إنه تم اكتشاف الزوارق وتدميرها بإطلاق نار من الأسلحة القياسية للسفن الروسية التي كانت تحرس الرصيف الخارجي للقاعدة.

وصباح اليوم الجمعة، قالت خدمات الطوارئ الروسية "112"، إن انفجارات وقعت في منطقة المياه قرب مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود وقرية ميسكاخو، وفق ما نقلته "سبوتنيك".

كما أفادت السلطات في القرم أن أنظمة الدفاع الجوي عملت في عدة مناطق من شبه الجزيرة، وتم إسقاط جميع الأهداف، ولم تحدث أضرار أو إصابات.

رفع مستوى الحماية

في غضون ذلك، أعلن عمدة مدينة سوتشي الروسية، أليكسي كوبايغورودسكي، اليوم الجمعة، أن تدابير إضافية ستتخذ لرفع مستوى حماية المنطقة المائية والبنية التحتية الساحلية في سوتشي بعد هجوم قوارب القوات الأوكرانية المسيرة على نوفوروسيسك.

وقال كوبايغورودسكي عبر قناته على "تليغرام": "خلال الاجتماع مع رؤساء أجهزة الأمن والشرطة، ناقشنا مجموعة من التدابير الإضافية لرفع مستوى حماية منطقة المياه والبنية التحتية الساحلية في سوتشي، وتعمل المجموعة المشتركة بين الوزارات على تحسين تدابير الحماية، مع مراعاة تجربة موانئ المدن الأخرى على البحر الأسود، ونعزز المحيط الأمني للميناء البحري".

كما أشار العمدة إلى إيلاء اهتمام خاص لمجمع أرصفة الموانئ، حيث تتواجد حالياً أكثر من 2.5 ألف سفينة صغيرة في سوتشي.

يشار إلى أن الأراضي الحدودية الروسية باتت تتعرض لهجمات من طائرات مسيرة في الفترة الأخيرة. وبينما تنفي كييف ضلوعها، جزمت موسكو مراراً بأن أصابع كييف تقف خلف تلك الهجمات.

فيما أبدت أوكرانيا الرضا عن الهجمات وإن لم تعلن بشكل مباشر مسؤوليتها عنها.