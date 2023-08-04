شرطة بريطانيا تعلن التأهب لضبط لص سرق 14 خلية نحل.. فيديو

تبحث الشرطة البريطانية عن لصوص سرقوا 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة ويلزية نائية.

وتناشد السكان الإبلاغ عن معلومات حول الجناة، ففي مقطع فيديو نشر على تويتر، قال إيوان أوي، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز: “أبلغنا أن 14 خلية نحل منها نحل عامل من هذا الموقع قد سرقت في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين”.

وتابع: “هذا نداء لأولئك الذين رأوا شيئا مريبا في ذلك الوقت، ولمجتمع تربية النحل للمضي قدما في تحقيق العدالة".

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