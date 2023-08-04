عاجل
مصطفى بكري: إبراهيم العرجاني له دور كبير في مكافحة الإرهاب بسيناء (فيديو) الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء
الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

شرطة بريطانيا تعلن التأهب لضبط لص سرق 14 خلية نحل.. فيديو

سرق اللص 14 خلية
سرق اللص 14 خلية نحل

تبحث الشرطة البريطانية عن لصوص سرقوا 14 خلية نحل خلال عطلة نهاية الأسبوع في بلدة ويلزية نائية.

 وتناشد السكان الإبلاغ عن معلومات حول الجناة، ففي مقطع فيديو نشر على تويتر، قال إيوان أوي، من فريق الجريمة الريفية في شمال ويلز: “أبلغنا أن 14 خلية نحل منها نحل عامل من هذا الموقع قد سرقت في وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا يوم السبت وربما حوالي منتصف ليل الاثنين”.

txt

رئيس اتحاد الاسكواش: محمد ومروان الشوربجي اختارا اللعب باسم إنجلترا بسبب الأموال

txt

اتحاد الإسكواش يكشف كواليس قرار مروان الشوربجى باللعب باسم إنجلترا (فيديو)

وتابع: “هذا نداء لأولئك الذين رأوا شيئا مريبا في ذلك الوقت، ولمجتمع تربية النحل للمضي قدما في تحقيق العدالة".

شاهد الفيديو بالضغط هنــــــا

مواد متعلقة

شاهد.. الاتحاد الإنجليزي للإسكواش يعلن تجنيس مروان الشوربجي ليمثل إنجلترا بالبطولات المقبلة

إنجلترا تفوزعلى هايتي في كأس العالم للسيدات

احتفال الجالية المصرية في شمال إنجلترا بإعادة تشغيل رحلات منشستر

تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع أمام إنجلترا بنهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة

موعد مباراة إنجلترا وإسبانيا فى نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة

مصر تمتلك قدرات ضخمة وستصل لمستوى إنجلترا وفرنسا خلال سنتين.. فيديو

تصفيات يورو 2024.. إنجلترا تكتسح مقدونيا بسباعية مع الرأفة