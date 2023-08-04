تداول 15 ألف طن بضائع و817 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الجمعة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 817 شاحنة بضائع و259 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع 418 شاحنة بضائع و148 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و399 شاحنة بضائع و111 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وأمل وتغادرالميناء السفينتان الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينتين القاهرة وأمل، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج و سينا وايلة.

سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3280 راكبًا بموانئها.



كما أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 3 ملايين و500 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة زيادة 15% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، إذْ سجلت الصادرات 2.3 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 80% عن الواردات خلال نفس الفترة، والتي سجلت 1.2 مليون طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 19% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) فيما سجلت الواردات ارتفاع بنسبة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) وتركزت الزيادة بمينائي سفاجا ونويبع.

إذْ شهد ميناء سفاجا تداول 3.6 مليون طن بضائع بنسبة زيادة 20% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 1.1 مليون طن وصادر 1.4مليون طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 350 ألف طن بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضى بكمية وارد 62 ألف طن و صادر 288 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بضائع بكمية وارد 36 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع وشهد ميناء الزيتيات وصول 59 ألف طن بروبلين وامونيا بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 430 ألف طن فوسفات.

ووجَّه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم التسهيلات كافة لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة كافة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التى تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا أعمال التطوير التى تمت بموانئ الهيئة و زيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى و قيام الهيئة بتقديم التسهيلات للشركات الملاحية كافة لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .