بمشاركة أكثر من 100 عارض.. افتتاح معرض منتجات ذوي الإعاقة السابع بالقاهرة

افتتحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس؛ المعرض السابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بدار الدفاع الجوي بالقاهرة.

حضر الافتتاح الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بلمجلس.

ويضم المعرض الذي يأتي بمشاركة أكثر من 100 عارض العديد من المنتجات المُصنعة بواسطة أيدي الأشخاص ذوي الإعاقة كالمشغولات اليدوية والملابس والإكسسوارات والمنتجات الجلدية والعطور والعديد من المنتجات الأخرى التي يتم عرضها بواسطة مُصنعيها من ذوي الإعاقة أو من قبل جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

واستمع الحضور لشرح العارضين من ذوي الإعاقة من المشاركين بالمعرض لمسيرتهم العملية وطُرق تصنيع المنتجات التي يعرضونها في هذا المعرض، والخامات المستخدمة في ذلك، وأسعار هذه المنتجات.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن هذه المعارض تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، وتزيد من الدمج المجتمع لهم، كما تعمل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وإثبات أنهم أشخاص فاعلين ومنتجين من خلال إسهامهم في بناء الوطن بالعمل الجاد، بالإضافة إلى تشجعيهم على الاستمرار في إنتاج وتقديم منتجاتهم المختلفة التي تعمل على دفع عجلة الاقتصاد بالدولة.

وأشارت كريم في بيان صادر عن المجلس اليوم؛ أن المجلس وضع أجندة عمل تشتمل العديد من المعارض الخاصة بمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، التي يتم تنفيذها تباعًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة من 4 مايو حتى 14 أكتوبر 2023.

وأوضحت "المشرف العام على المجلس"، أن المجلس نظم خلال الفترة الماضية نحو 6 معارض في محافظات "القاهرة وأسيوط ومرسى مطروح والإسكندرية".

ووجهت "كريم" الشكر لكل القائمين على تنظيم هذا المعرض، مشيدة بالتنظيم الجيد له، والذي ساهم في خروجه بأفضل شكل، ليمثل واجهة حضارية تليق بمكانة الأشخاص ذوي الإعاقة لدى القيادة السياسية .