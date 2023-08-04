سحب شتوية وأمطار خفيفة وارتفاع درجات الحرارة.. غدًا شتاء وصيف

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، إذ إنه ومن المتوقع أن يكون تكونات للسحب على أقصي جنوب البلاد (حلايب وشلاتين- بحيرة ناصر- أبوسمبل)، ومن الممكن ان يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ورعدية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت:

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح على عدد من المناطق بجنوب البلاد، ويكون هناك أجواء شديدة الحرارة، وتتراوح درجات الحرارة في فترات الظهيرة ما بين الـ43: 45 درجة مئوية.

من المتوقع أن تبقي الأجواء حارة ورطبة نهارًا مائلة للحرارة رطبة ليلًا على شمال البلاد، ومن المتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي الأنحاء كافة خلال 48 ساعة المقبلة.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية



تشهد البلاد يومي السبت والأجد المقبلين، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًّا رطبًا على السواحل الشمالية، ويكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة.

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ويكون هناك تكوين للشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.