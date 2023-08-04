كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين؛ لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان "مجهولان" يقومان بالتعدي على «حصان» بالضرب حتى سقط أرضًا بدائرة القسم.

الأمن يكشف تفاصيل التعدي على حصان بالطالبية:

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بالتعدي على الدابة على النحو المشار إليه لرفضها التحرك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط المتهمين في واقعة مقتل خفير وإصابة نجله في السلام بقبضة أمن القاهرة:

كما توصلت أجهزة الأمن بالقاهرة، لكشف ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصي وإصابة شقيقه بطلقات نارية إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش في مدينة السلام.

كانت البداية بتلقي بلاغًٍ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بوفاة (خفير خصوصى "متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق ناري، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل "خفراء خصوصيين"، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط (3 خفراء خصوصيين) وبحوزة أحدهم "سلاح".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "جارٍ ضبطهم") لذات الخلافات كما تم ضبط (6 آخرين) لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارٍٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

القبض علي المتهمين في التعدي علي عامل بالقليوبية:

قد شهدت جزيرة بلي التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة عنيفة بين طرفين، أحدهما موظف ونجله تعديا بسلاح أبيض خنجر، على "حداد مسلح"، وأصاباه إصابات بالغة.

قال أحد أهالى القرية: “إن الموظف ونجله أطلقوا كلبًا مفترسًا صوب الشاب لكى يبثوا الرعب في قلب، وقام الأب بتكتيف الشاب ليقوم نجله المتهم الثانى بطعنه طعنات عدة نافذة بالقلب وتركوه غارقًا في دمائه أمام المارة”.

أشار إلى أنه تم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي، إذْ قام فريق الإنقاذ بعمل عمليات فورية عدة له، منها استئصال الطحال ونصف فص من الكلى وجزء من الأمعاء، وتحويل مجرى البراز ومنتظر عمليات أخرى عدة داخل العناية المركزة بالمستشفى، منوهًا إلى أنه كان يعمل حداد مسلح ويساعد أسرته فى تدبير مصاريف المعيشة، إذْ إنه من أسرة على قد حالها.

أرسل اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي يفيد بإصابة شاب بطعنات متفرقة بالجسد من سلاح أبيض على يد موظف ونجله، بقرية جزيرة بلي التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبيَّنَ إصابة أحمد. س. ح، 22 عامًا، عامل، بطعنات من سلاح أبيض خنجر سددها له س.ح موظف ونجله أحمد. س 19سنة طالب فى أنحاء متفرقة بالجسد، نتج عنها جروح وإصابات متفرقة بالجسد، لوجود خلافات سابقة بينهما، جرى ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين.